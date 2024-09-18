Глава Тверской области рассказал об обстановке в Торопце после падения обломков БПЛА

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл в Торопце совещание оперштаба по ликвидации последствий падения обломков украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Отработала система ПВО, беспилотные летательные аппараты были сбиты, при падении произошёл пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией наших жителей, поддержанием общественного порядка», — рассказал Руденя о последствиях падения обломков БПЛА.

Глава области также дал ряд поручений, в том числе по оказанию помощи жителям в пунктах временного размещения и обеспечению порядка на территории, где прошла эвакуация. Все экстренные службы, включая СК, прокуратуру и МВД, по словам губернатора, сейчас работают в Торопце.