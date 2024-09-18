Глава Тверской области рассказал об обстановке в Торопце после падения обломков БПЛА
Тверской губернатор Руденя провёл совещание оперштаба после падения обломков БПЛА
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл в Торопце совещание оперштаба по ликвидации последствий падения обломков украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Руденя рассказал о последствиях падения обломков БПЛА в Торопце. Видео © Telegram / pul69
«Отработала система ПВО, беспилотные летательные аппараты были сбиты, при падении произошёл пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией наших жителей, поддержанием общественного порядка», — рассказал Руденя о последствиях падения обломков БПЛА.
Глава области также дал ряд поручений, в том числе по оказанию помощи жителям в пунктах временного размещения и обеспечению порядка на территории, где прошла эвакуация. Все экстренные службы, включая СК, прокуратуру и МВД, по словам губернатора, сейчас работают в Торопце.
Напомним, что в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА. В целях безопасности власти города объявили частичную эвакуацию. Кроме того, в одном из округов региона была приостановлена работа школ и детских садов.
Кадр из видео Telegram / pul69