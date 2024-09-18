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18 сентября, 10:55

Эвакуированным жителям Торопца разрешили вернуться домой после атаки ВСУ

Губернатор Руденя: В Торопце работают все службы, жители могут вернуться домой

Глава Тверской области Игорь Руденя проводит совещание по ситуации в атакованном БПЛА Торопце. Обложка © Telegram / Пул69

Глава Тверской области Игорь Руденя проводит совещание по ситуации в атакованном БПЛА Торопце. Обложка © Telegram / Пул69

Все коммунальные службы в Торопце Тверской области снова функционируют, эвакуированные жители могут вернуться в город. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в Торопец. Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение», — подчеркнул губернатор Игорь Руденя на совещании оперативного штаба и поблагодарил администрацию округа, а также коммунальные службы.

Глава региона рассказал, что жители во время эвакуации получили всю необходимую помощь. В первую очередь экстренные службы помогали семьям с детьми, пожилым, маломобильным гражданам. По его словам, в городе отремонтируют все здания, которые пострадали от падения обломков дронов. Руденя отметил, что никто из жителей серьёзно не пострадал, погибших нет.

Глава региона добавил, что в Торопце открыты три пункта расположения бригад скорой помощи. К медикам обратились граждане с симптомами обострения хронических заболеваний и те, кто получил небольшие травмы.

Глава Тверской области рассказал об обстановке в Торопце после падения обломков БПЛА
Глава Тверской области рассказал об обстановке в Торопце после падения обломков БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков беспилотников. В целях безопасности власти города объявили частичную эвакуацию. Кроме того, в одном из округов региона была приостановлена работа школ и детских садов. Life.ru показал страшные последствия пожара в Торопце после атаки БПЛА.

Дарья Нарыкова
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