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18 сентября, 19:23

Путин анонсировал визит на оборонное предприятие в Петербурге в День оружейника

Президент России Владимир Путин сообщил, что завтра, 19 сентября, посетит одно из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление главы государства прозвучало в начале совещания по развитию Вооружённых сил РФ в условиях специальной военной операции (СВО).

«Мы с вами встречаемся, работаем в преддверии Дня оружейника. Разобьём нашу работу на две части: поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности вооруженных сил сегодня, а завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга», — сказал Путин.

С 2012 года 19 сентября в России отмечается День оружейника — профессиональный праздник российской оборонной промышленности. Дата выбрана неслучайно — именно в этот день православная церковь почитает архангела Михаила как покровителя небесного воинства.

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Life.ru

Никита Никонов
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