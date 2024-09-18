Путин анонсировал визит на оборонное предприятие в Петербурге в День оружейника

Президент России Владимир Путин сообщил, что завтра, 19 сентября, посетит одно из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге. Соответствующее заявление главы государства прозвучало в начале совещания по развитию Вооружённых сил РФ в условиях специальной военной операции (СВО).

«Мы с вами встречаемся, работаем в преддверии Дня оружейника. Разобьём нашу работу на две части: поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности вооруженных сил сегодня, а завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга», — сказал Путин.

С 2012 года 19 сентября в России отмечается День оружейника — профессиональный праздник российской оборонной промышленности. Дата выбрана неслучайно — именно в этот день православная церковь почитает архангела Михаила как покровителя небесного воинства.