Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 17:13

Путин проводит совещание по развитию ВС России в условиях спецоперации

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по развитию Вооружённых сил РФ в условиях спецоперации (СВО). Как сообщает пресс-служба Кремля, на повестке — ряд вопросов, связанных с укреплением и повышением боеготовности наших военнослужащих.

Путин проводит совещание по развитию ВС РФ в условиях СВО. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы с вами встречаемся, работаем в преддверии Дня оружейника. Разобьем нашу работу на две части: поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности ВС сегодня, и завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга», — сказал глава государства, открывая совещание.

Он отметил, что российские власти уделяют много внимания техническому перевооружению армии и флота. Речь идёт как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учётом опыта из зоны СВО. Этот опыт, по словам Путина, всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных научных институтах.

Напомним, сейчас российский лидер работает в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Ранее там же он провёл совещание с избранными главами регионов. Как подчеркнул Путин, прошедшие с 6 по 8 сентября выборы были честными и конкурентными. Также сегодня президент принял участие в открытии Евразийского женского форума, на который съехались представительницы прекрасного поля из 126 стран мира.

Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих
Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих
Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров