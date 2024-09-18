Путин проводит совещание по развитию ВС России в условиях спецоперации

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по развитию Вооружённых сил РФ в условиях спецоперации (СВО). Как сообщает пресс-служба Кремля, на повестке — ряд вопросов, связанных с укреплением и повышением боеготовности наших военнослужащих.

Путин проводит совещание по развитию ВС РФ в условиях СВО. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы с вами встречаемся, работаем в преддверии Дня оружейника. Разобьем нашу работу на две части: поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности ВС сегодня, и завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга», — сказал глава государства, открывая совещание.

Он отметил, что российские власти уделяют много внимания техническому перевооружению армии и флота. Речь идёт как о модернизации и улучшении тактико-технических характеристик оружия и техники, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учётом опыта из зоны СВО. Этот опыт, по словам Путина, всесторонне изучается в конструкторских бюро и специализированных научных институтах.