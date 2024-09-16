Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих

Напомним, что 1 декабря прошлого года численность Армии России была увеличена на 170 тысяч — до 1,32 млн военнослужащих и 2,2 млн человек. Теперь старый указ признан утратившим силу. В Минобороны тогда указали, что изменение штатной численности в большую сторону вызвано ростом угроз для государства. Опасность связана с проведением спецоперации на Украине и продолжающимся расширением НАТО. Альянс наращивает потенциал тактических ядерных сил и разворачивает вблизи границы России ударные вооружения.