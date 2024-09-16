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16 сентября, 11:37

Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооружённых сил России до 2 млн 389 тысяч человек. Полтора миллиона среди них — военнослужащие.

«Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих», — говорится в документе.

Также Путин поручил правительству предусмотреть выделение Минобороны средств, необходимых для увеличения численности ВС РФ.

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Напомним, что 1 декабря прошлого года численность Армии России была увеличена на 170 тысяч — до 1,32 млн военнослужащих и 2,2 млн человек. Теперь старый указ признан утратившим силу. В Минобороны тогда указали, что изменение штатной численности в большую сторону вызвано ростом угроз для государства. Опасность связана с проведением спецоперации на Украине и продолжающимся расширением НАТО. Альянс наращивает потенциал тактических ядерных сил и разворачивает вблизи границы России ударные вооружения.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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