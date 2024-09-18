«Умеют сочетать»: Путин назвал секрет россиянок, который мужчинам разгадать невозможно
Путин: Россиянки обладают таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно
Путин на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru
Российские женщины умеют сочетать профессиональные достижения и семью — это секрет, который мужчинам разгадать невозможно. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.
Путин добавил, что государственная политика России основана на национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы они могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи, указал глава государства.
«Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными. Обладают секретом, который мужчинам разгадать невозможно», — отметил глава государства.
Как подчеркнул президент, россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны. Путин поблагодарил всех женщин России за труд на благо общества. По его словам, именно в них и раскрывается душа России — «её красота, притягательность, теплота, милосердие и душевная щедрость».
Как ранее сообщал Life.ru, Евразийский женский форум будет проводиться с 18 по 20 сентября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что участницы форума выступают за сохранение традиционных ценностей. По её словам, феминизм, изначально борющийся за права женщин, под влиянием Запада утратил все свои первоначальные идеи равенства, превратившись в радикальное движение против мужчин и традиционных норм.