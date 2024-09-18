«Умеют сочетать»: Путин назвал секрет россиянок, который мужчинам разгадать невозможно

Российские женщины умеют сочетать профессиональные достижения и семью — это секрет, который мужчинам разгадать невозможно. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Путин добавил, что государственная политика России основана на национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы они могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи, указал глава государства.

«Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными. Обладают секретом, который мужчинам разгадать невозможно», — отметил глава государства.

Как подчеркнул президент, россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны. Путин поблагодарил всех женщин России за труд на благо общества. По его словам, именно в них и раскрывается душа России — «её красота, притягательность, теплота, милосердие и душевная щедрость».