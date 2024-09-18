Путин передал участницам Евразийского женского форума привет от президента Бразилии

Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня у него была беседа с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Глава государства передал от коллеги привет участницам Евразийского женского форума. Во время выступления на форуме лидер завёл речь о взаимодействии стран по различным вопросам.

«Мы сейчас только что обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии. Вам большой привет из Бразилии», — сказал президент собравшимся в Таврическом дворце, на что получил бурные аплодисменты.