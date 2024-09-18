Путин передал участницам Евразийского женского форума привет от президента Бразилии
Путин сообщил, что сегодня разговаривал с президентом Бразилии Лулой да Силвой
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня у него была беседа с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Глава государства передал от коллеги привет участницам Евразийского женского форума. Во время выступления на форуме лидер завёл речь о взаимодействии стран по различным вопросам.
«Мы сейчас только что обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии. Вам большой привет из Бразилии», — сказал президент собравшимся в Таврическом дворце, на что получил бурные аплодисменты.
Евразийский женский форум будет проводиться с 18 по 20 сентября. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что участницы форума выступают за сохранение традиционный ценностей. По её словам, феминизм, изначально борющийся за права женщин, под влиянием Запада утратил все свои первоначальные идеи равенства, превратившись в радикальное движение против мужчин и традиционных норм.