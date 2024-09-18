Матвиенко призвала запретить движение чайлдфри в России
Матвиенко: Движение чайлдфри нужно запрещать законодательно
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обложка © Telegram / Совет Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила предложение о запрете движения чайлдфри в России. В интервью газете «Известия» она высказала мнение, что это движение, выступающее за отказ от деторождения, необходимо пресечь на законодательном уровне.
Она отметила, что феминизм, который изначально боролся за права женщин, на Западе переродился в радикальную форму, утратил свою изначальную цель и стал бороться против традиционных ценностей. Спикер подчеркнула, что современный феминизм утратил свою первоначальную идею равенства и превратился в движение против мужчин и традиционных норм.
«Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — подчеркнула Матвиенко.
По словам председателя Совета Федерации, участники Евразийского женского форума выступают за сохранение традиционных ценностей. В их числе — ценность традиционной семьи и роль женщин в обществе. Спикер добавила, что важно создать условия для того, чтобы женщина могла успешно сочетать карьеру и семейную жизнь, не отвергая свои традиционные роли.
Ранее заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России разрабатывается законопроект, направленный на запрет пропаганды идеологии чайлдфри. По его словам, цель документа — остановить распространение взглядов, которые отговаривают молодёжь от деторождения, утверждая, что можно обойтись и без детей.