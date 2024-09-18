Путин раскрыл цель увеличения штатной численности армии до 2,4 млн человек
Путин: Штатную численность ВС РФ увеличена для укомплектования военных округов
Штатную численность Вооружённых сил увеличили для укомплектования новых военных округов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ВС РФ в условиях спецоперации (СВО).
Глава государства отметил, что в тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти необходимо решить важную задачу — обеспечить комплектование ВС профессионалами. В частности, Путин имеет в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов.
«Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности Вооружённых сил», — подчеркнул президент.
Напомним, 16 сентября Путин своим указом увеличил штатную численность ВС РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек. Полтора миллиона среди них — военнослужащие. Документ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.
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