Путин раскрыл цель увеличения штатной численности армии до 2,4 млн человек

Штатную численность Вооружённых сил увеличили для укомплектования новых военных округов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ВС РФ в условиях спецоперации (СВО).

Глава государства отметил, что в тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти необходимо решить важную задачу — обеспечить комплектование ВС профессионалами. В частности, Путин имеет в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов.

«Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности Вооружённых сил», — подчеркнул президент.