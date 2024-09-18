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Регион
18 сентября, 17:39

Путин раскрыл цель увеличения штатной численности армии до 2,4 млн человек

Путин: Штатную численность ВС РФ увеличена для укомплектования военных округов

Штатную численность Вооружённых сил увеличили для укомплектования новых военных округов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ВС РФ в условиях спецоперации (СВО).

Глава государства отметил, что в тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти необходимо решить важную задачу — обеспечить комплектование ВС профессионалами. В частности, Путин имеет в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов.

«Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности Вооружённых сил», — подчеркнул президент.

Напомним, 16 сентября Путин своим указом увеличил штатную численность ВС РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек. Полтора миллиона среди них — военнослужащие. Документ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Картаполов рассказал Life.ru, за счёт кого численность ВС РФ увеличат до 2,4 миллиона человек
Картаполов рассказал Life.ru, за счёт кого численность ВС РФ увеличат до 2,4 миллиона человек
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Наталья Демьянова
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