Шойгу: Московский и Ленинградский военные округа начали работать 1 марта

Московский и Ленинградский военные округа, которые были созданы по поручению президента России Владимира Путина, начали работать 1 марта. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2022 году Верховный главнокомандующий принял решение переформировать Западный военный округ в Ленинградский и Московский военные округа. С 1 марта они получили все соответствующие указания, приступили к выполнению задач", — сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.

Министр отметил, что более 250 мероприятий было выполнено при создании Ленинградского округа, в том числе создан 44-й армейский корпус. По его словам, в будущем планируется три мотострелковые бригады реорганизовать в мотострелковые дивизии. Шойгу подчеркнул, что оргштатные мероприятия в текущем году синхронизированы с поставками более семи тысяч единиц вооружения и военной техники.

В Московском военном округе уже проведено более 400 организационных мероприятий и ещё 10 планируется завершить в течение года. По словам главы МО, войска получат более 2400 современных образцов вооружения и техники.