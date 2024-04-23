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23 апреля, 10:57

Шойгу: Московский и Ленинградский военные округа начали работать 1 марта

Московский и Ленинградский военные округа, которые были созданы по поручению президента России Владимира Путина, начали работать 1 марта. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В 2022 году Верховный главнокомандующий принял решение переформировать Западный военный округ в Ленинградский и Московский военные округа. С 1 марта они получили все соответствующие указания, приступили к выполнению задач", — сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.

Министр отметил, что более 250 мероприятий было выполнено при создании Ленинградского округа, в том числе создан 44-й армейский корпус. По его словам, в будущем планируется три мотострелковые бригады реорганизовать в мотострелковые дивизии. Шойгу подчеркнул, что оргштатные мероприятия в текущем году синхронизированы с поставками более семи тысяч единиц вооружения и военной техники.

В Московском военном округе уже проведено более 400 организационных мероприятий и ещё 10 планируется завершить в течение года. По словам главы МО, войска получат более 2400 современных образцов вооружения и техники.

Министр обороны отметил, что особое внимание уделяется обучению военнослужащих навыкам эффективного использования беспилотных летательных аппаратов. Инструкторы, имеющие опыт участия в боевых действиях, на базах проводят занятия по данной теме, заключил Шойгу.

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Напомним, в июле 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о формировании Московского и Ленинградского военных округов. Life.ru также писал, что вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным он посетил отреставрированное историческое здание столичного штаба. Оно расположено на Космодамианской набережной. А недавно президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта юстиции Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Александра Мышляева
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