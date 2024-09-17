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17 сентября, 09:47

Картаполов рассказал Life.ru, за счёт кого численность ВС РФ увеличат до 2,4 миллиона человек

Депутат Картаполов: Мобилизация для увеличения численности армии не понадобится

России удастся увеличить количество военнослужащих в армии до 1,5 миллиона, согласно указу президента, без объявления мобилизации. Об этом заявил Life.ru председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

«Мобилизация для увеличения штатной численности армии не нужна», — заявил депутат.

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Напомним, накануне президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооружённых сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Полтора миллиона среди них — военнослужащие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis

Александр Юнашев
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