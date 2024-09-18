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Регион
18 сентября, 18:43

Путин назвал святой обязанностью Армии России защиту жителей приграничья

Президент России Владимир Путин назвал защиту жителей приграничных регионов святой обязанностью армии страны. Лидер РФ сделал соответствущее заявление в разговоре с избранными главами регионов.

«Святая обязанность <…> вооружённых сил — сделать все для защиты людей», — указал президент.

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Ранее Путин отметил мужество жителей приграничья, принявших участие в выборах. По словам главы государства, несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплочённости и консолидации.

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Life.ru

Никита Никонов
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