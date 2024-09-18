Путин назвал святой обязанностью Армии России защиту жителей приграничья

Российские бойцы продвинулись ещё на 5 км в Курской области и направляются к Судже

Российские бойцы продвинулись ещё на 5 км в Курской области и направляются к Судже

Ранее Путин отметил мужество жителей приграничья, принявших участие в выборах. По словам главы государства, несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплочённости и консолидации.