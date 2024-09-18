Российские бойцы продвинулись ещё на 5 км в Курской области и направляются к Судже

Российские военные преодолели ещё пять километров в ходе контрнаступления в Курской области. Об этом сообщает Mash. По данным телеграм-канала, сейчас бойцы ВС РФ продвигаются в направлении Суджи.

Российские самолёты и пограничники встретили украинских диверсантов в Курской области. Видео © Mash

Отмечается, что активные бои ведутся на западе от села Николаево-Дарьино. Российские военные выбивают противника. В ночь на 18 сентября группа диверсантов ВСУ в составе около 50 человек на трёх бронемашинах «Козак» попала в "огневой мешок", когда попыталась прорваться на территорию России близ села Волфино Глушковского района. Несколько наших самолётов и вооружённые пограничники встретили противника и заставили его отступить с большими потерями. Прорыва государственной границы допущено не было.