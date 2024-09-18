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18 сентября, 18:23

Российские бойцы продвинулись ещё на 5 км в Курской области и направляются к Судже

Mash: ВС России продвинулись ещё на 5 км в Курской области и движутся к Судже

Российские военные преодолели ещё пять километров в ходе контрнаступления в Курской области. Об этом сообщает Mash. По данным телеграм-канала, сейчас бойцы ВС РФ продвигаются в направлении Суджи.

Российские самолёты и пограничники встретили украинских диверсантов в Курской области. Видео © Mash

Отмечается, что активные бои ведутся на западе от села Николаево-Дарьино. Российские военные выбивают противника. В ночь на 18 сентября группа диверсантов ВСУ в составе около 50 человек на трёх бронемашинах «Козак» попала в "огневой мешок", когда попыталась прорваться на территорию России близ села Волфино Глушковского района. Несколько наших самолётов и вооружённые пограничники встретили противника и заставили его отступить с большими потерями. Прорыва государственной границы допущено не было.

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Ранее стало известно, что ВС РФ впервые уничтожили в Курской области немецкий танк Leopard, поставленный ВСУ. Также за сутки в приграничье ликвидировано более 400 солдат армии противника. Общие потери противника превысили 14,5 тысячи военных. Напомним, что ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Российские защитники отразили удар, наши парни ведут с противником бои, выдавливая вражеские войска из региона и освобождая один населённый пункт за другим. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области.

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Минобороны

Никита Никонов
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