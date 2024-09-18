Российская Армия сократила силы ВСУ в Курской области ещё на 400 военных

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли свыше 400 бойцов и 23 единицы военной техники в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 18 сентября.

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк «Леопард», пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские войска лишились бронетранспортёра, 15 боевых бронированных машин, четырёх артиллерийских орудий, двух миномётов и 12 автомобилей.

Между тем всего за время боёв в курском приграничье ВСУ потеряли более 14600 солдат, 121 танк, 758 боевых бронированных машин, 92 БТР, 50 БМП, 107 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО (7 HIMARS и 6 MLRS производства США). Кроме того, украинские войска лишились 8 пусковых установок ЗРК, 4 транспортно-заряжающих машин, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники (8 инженерных машин разграждения и 1 установка разминирования УР-77).

А ранее Life.ru писал, что российские войска за неделю разбили две понтонные переправы ВСУ в Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, украинские войска пытаются удержать свои позиции, но безуспешно.