ВСУ угодили в огневой мешок, подготовленный ВС РФ под Курском
Российская армия в Курской области организовала «огневой мешок», в который уже попали подразделения украинских ВС. В итоге войска Украины понесли колоссальные потери. Об этом сообщает телеграм-канал «МИГ России».
Сам котёл был организован рядом с населёнными пунктами Новый Путь и Волфино — теперь там догорает огромное количество техники украинской армии.
«Зафиксировано просто гигантское количество сожжённой бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, как российские десантники обхитрили ВСУ, устроив смертельную засаду в Курском приграничье. В итоге группа украинских боевиков была полностью разгромлена, как и используемая ими военная техника.
Shutterstock / FOTODOM / J_K