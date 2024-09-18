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18 сентября, 11:08

ВСУ угодили в огневой мешок, подготовленный ВС РФ под Курском

Российская армия в Курской области организовала «огневой мешок», в который уже попали подразделения украинских ВС. В итоге войска Украины понесли колоссальные потери. Об этом сообщает телеграм-канал «МИГ России».

Сам котёл был организован рядом с населёнными пунктами Новый Путь и Волфино — теперь там догорает огромное количество техники украинской армии.

«Зафиксировано просто гигантское количество сожжённой бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — говорится в публикации.

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Ранее Life.ru рассказывал, как российские десантники обхитрили ВСУ, устроив смертельную засаду в Курском приграничье. В итоге группа украинских боевиков была полностью разгромлена, как и используемая ими военная техника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Владимир Озеров
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