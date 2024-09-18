ВСУ угодили в огневой мешок, подготовленный ВС РФ под Курском

Российская армия в Курской области организовала «огневой мешок», в который уже попали подразделения украинских ВС. В итоге войска Украины понесли колоссальные потери. Об этом сообщает телеграм-канал «МИГ России».

Сам котёл был организован рядом с населёнными пунктами Новый Путь и Волфино — теперь там догорает огромное количество техники украинской армии.

«Зафиксировано просто гигантское количество сожжённой бронетехники и уничтоженного личного состава противника», — говорится в публикации.