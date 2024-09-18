Десантники устроили смертоносную засаду бойцам ВСУ в курском приграничье
В Курской области десантники устроили засаду ВСУ, уничтожив живую силу и технику
В Курской области российские десантники устроили успешную засаду ВСУ, уничтожив как технику, так и личный состав противника. Сообщается, что на одном из участков фронта наши войска, используя ударные беспилотники и противотанковые ракетные комплексы, полностью разгромили группу бойцов и их вооружение.
По информации Минобороны России, операторы ударных БПЛА нанесли удары по мотовездеходу с экипажем, боевой машине пехоты и бронеавтомобилю западного производства. В результате атаки была также уничтожена БМП ВСУ, находившаяся в боевом положении.
Кроме того, расчёт ПТРК нанёс точный удар по грузовому автомобилю, который доставлял боеприпасы к линии соприкосновения. Под ударами ракеты автомобиль с боекомплектом взорвался, уничтожив машину вместе с водителем и сопровождающим.
Ранее морские пехотинцы Вооружённых сил России на трофейном бронеавтомобиле «Козак» атаковали позиции украинских войск в посёлке Снагость под Курском. По словам бойца с позывным «Ливадия» из 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, задача состояла в том, чтобы забросить штурмовую группу в населённый пункт, прикрывая её от обстрелов с помощью крупнокалиберного пулемёта.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin