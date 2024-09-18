В Курской области российские десантники устроили успешную засаду ВСУ, уничтожив как технику, так и личный состав противника. Сообщается, что на одном из участков фронта наши войска, используя ударные беспилотники и противотанковые ракетные комплексы, полностью разгромили группу бойцов и их вооружение.

По информации Минобороны России, операторы ударных БПЛА нанесли удары по мотовездеходу с экипажем, боевой машине пехоты и бронеавтомобилю западного производства. В результате атаки была также уничтожена БМП ВСУ, находившаяся в боевом положении.

Кроме того, расчёт ПТРК нанёс точный удар по грузовому автомобилю, который доставлял боеприпасы к линии соприкосновения. Под ударами ракеты автомобиль с боекомплектом взорвался, уничтожив машину вместе с водителем и сопровождающим.