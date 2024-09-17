Морпехи на украинском броневике влетели в курское село и выбили ВСУ

Морские пехотинцы Вооружённых сил (ВС) России заехали на трофейном бронеавтомобиле «Козак» на позиции украинских войск в посёлке Снагость под Курском. Об этом рассказал боец с позывным «Ливадия» 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе группировки войск «Север».

«Боевая задача была забросить штурмовую группу в посёлок Снагость. За нами шли штурмовые группы на багги, то есть мы их прикрывали. На нашем «Козаке» стоял крупнокалиберный пулемёт», — приводит РИА «Новости» слова военного.

«Ливадия» дополнил, что он с сослуживцами «влетел» в саму деревню, прикрыл российские штурмовые группы от обстрелов с помощью пулемёта с целью помочь им занять позиции. Морским пехотинцам удалось оттеснить ВСУ, которые из-за эффекта внезапности уже начали отступать. По словам российского военного, эти манёвры позволили штурмовикам с лёгкостью начать своё продвижение.