При наступательной операции в Курской области часть украинских бойцов оказалась отрезана от основных сил — сейчас они находятся в окружении. Об этом рассказал командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки войск «Север». По его словам, противник стянул резервы под Курск, так как рассчитывал на блицкриг.

«В ходе контрнаступления, 10 сентября, противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — приводит РИА «Новости» слова российского военного.

Он отметил, что сейчас украинские военнослужащие предпринимают попытки побега из окружения, используя для этого технику. Однако все их действия пресекаются российскими войсками. На каком конкретном участке ВСУшников удалось взять в окружение, командир не уточнил.