Путин отметил мужество жителей приграничья, принявших участие в выборах
Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных регионов, которые приняли участие в выборах. Глава государства отметил силу их духа.
Путин отметил мужество жителей приграничья, принявших участие в выборах. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплочённости и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», — подчеркнул глава государства на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференцсвязи.
Напомним, на сентябрьских выборах проголосовали свыше 27 млн россиян. Такие данные привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов и врио. Жители приграничных регионов, в том числе Курской области, активно шли на выборы, несмотря на попытки ВСУ сорвать их.