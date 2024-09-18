Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 16:27

Путин отметил мужество жителей приграничья, принявших участие в выборах

Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных регионов, которые приняли участие в выборах. Глава государства отметил силу их духа.

Путин отметил мужество жителей приграничья, принявших участие в выборах. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплочённости и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», — подчеркнул глава государства на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, на сентябрьских выборах проголосовали свыше 27 млн россиян. Такие данные привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов и врио. Жители приграничных регионов, в том числе Курской области, активно шли на выборы, несмотря на попытки ВСУ сорвать их.

Москалькова: Высокая явка в приграничных районах показывает мужество россиян
Москалькова: Высокая явка в приграничных районах показывает мужество россиян
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Единый день голосования — 2024
  • Политика России
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров