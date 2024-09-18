Путин отметил мужество жителей приграничья, принявших участие в выборах

«Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплочённости и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», — подчеркнул глава государства на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференцсвязи.