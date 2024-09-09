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9 сентября, 19:33

Грызлов: Нападением на Курскую область ВСУ хотели сорвать выборы

Одной из целей атаки ВСУ на приграничье был срыв выборов. Об этом сообщил председатель высшего совета «Единой России», посол России в Минске Борис Грызлов.

«Одной из целей вражеского вторжения в Курскую область, попыток вторжения в другие приграничные области было сорвать российские выборы», — сказал он на совместном заседании Президиума Генерального совета и Бюро Высшего совета партии.

По его мнению, противник уже пытался учитывать выборный календарь в России, рассчитывая дестабилизировать ситуацию в стране. Тем не менее, на агрессию и эскалацию конфликта российское общество ответило большей сплочённостью, подчеркнул Грызлов.

Дипломат также добавил, что задачей партии «Единая Россия» является продолжение политики, направленной на укрепление политической системы и экономики. По словам посла, кандидаты от ЕР на выборах взяли на себя ответственность перед избирателями за достижение целей.

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Напомним, что выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов прошли в 62 субъектах России с 6 по 8 сентября. Запад пытался вмешаться в работу избирательных участков и сорвать голосование путём DDoS-атак, однако всё прошло штатно.

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Life.ru

Александра Мышляева
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