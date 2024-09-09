Грызлов: Нападением на Курскую область ВСУ хотели сорвать выборы

Одной из целей атаки ВСУ на приграничье был срыв выборов. Об этом сообщил председатель высшего совета «Единой России», посол России в Минске Борис Грызлов.

«Одной из целей вражеского вторжения в Курскую область, попыток вторжения в другие приграничные области было сорвать российские выборы», — сказал он на совместном заседании Президиума Генерального совета и Бюро Высшего совета партии.

По его мнению, противник уже пытался учитывать выборный календарь в России, рассчитывая дестабилизировать ситуацию в стране. Тем не менее, на агрессию и эскалацию конфликта российское общество ответило большей сплочённостью, подчеркнул Грызлов.