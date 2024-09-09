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8 сентября, 22:39

В ЦИК объяснили отсутствие происшествий на выборах в Курской области

Булаев: МВД и Росгвардия обеспечили безопасность выборов в Курской области

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев отметил, что отсутствие чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области является заслугой МВД и Росгвардии.

Это стало результатом совместных усилий по выбору наиболее безопасных способов организации голосования, заявил Булаев на сессии ЦИК, посвящённой состоянию правопорядка и общественной безопасности на местах голосования в России.

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Напомним, что выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов прошли в 62 субъектах России с 6 по 8 сентября. Запад пытался помешать работе избирательных участков и сорвать голосование путём DDoS-атак, но, несмотря на эти попытки, голосование прошло штатно.

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Shutterstock / FOTODOM /Konstantin Lenkov

Артём Гапоненко
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