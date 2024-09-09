В ЦИК объяснили отсутствие происшествий на выборах в Курской области

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев отметил, что отсутствие чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области является заслугой МВД и Росгвардии.

Это стало результатом совместных усилий по выбору наиболее безопасных способов организации голосования, заявил Булаев на сессии ЦИК, посвящённой состоянию правопорядка и общественной безопасности на местах голосования в России.