Путин назвал нацпроект по БПЛА ключом к технологическому суверенитету России

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развитию производства российских деталей и материалов для БПЛА, поэтому его можно назвать залогом технологического суверенитета России в области создания беспилотников. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время заседания комиссии ВПК, посвящённому соответствующей теме.

«С 2024 года действует национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который рассчитан до 2030 года. Среди его приоритетных направлений — содействие производству отечественных компонентов и материалов для беспилотников. Это ключ к технологическому суверенитету в важнейшей для нас сфере», — констатировал глава России.

Российский лидер напомнил, что нацпроект стартовал в нынешнем году и в соответствии с текущими планами продлится до 2030 года. Также Путин указал, что осмотрел производство беспилотных аппаратов и остался доволен тенденциями развития отрасли. При этом президент подчеркнул, что над развитием сферы по-прежнему нужно активно работать, ведь далеко не все задачи в ней решены.