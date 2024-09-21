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Экс-помощник Залужного с группой офицеров ВСУ убиты точным ударом по тайному логову в ДНР

Экс-соратник Залужного, полковник Никитюк ликвидирован ударом ракеты в ДНР

21 сентября, 11:28
Александр Никитюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vzaluzhnyi

Александр Никитюк. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vzaluzhnyi

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в соцсети о гибели своего бывшего помощника полковника Александра Никитюка. Обстоятельства и место смерти он называть не стал.

«Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник Вооружённых сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич», — пишет Залужный.

По данным украинских СМИ, Никитюк вместе с группой высокопоставленных офицеров погиб 20 сентября в городе Доброполье в ДНР. Полковник находился в гостинице вместе с другими представителями высшего военного руководства страны, когда в здание прилетела российская ракета.

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Ранее пленный военнослужащий ВСУ Руслан Полторацкий обвинил украинское командование в том, что оно ведёт роскошную жизнь в тылу, когда простые солдаты гибнут на фронте. Боец пояснил, что по специальности он повар, поэтому его поставили работать на кухню, обслуживающую командиров ВСУ. По его словам, украинские офицеры заказывали стейки из мраморной говядины, тарталетки с красной икрой и другие ресторанные блюда.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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