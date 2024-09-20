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20 сентября, 12:03

Армия РФ отследила корабли с ракетами до Одессы и разнесла всю партию, они ещё детонируют

Подполье: Войска России поразили склад с оружием ВСУ в порту в Одессе

Порт Одессы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza

Порт Одессы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza

Мэр города Одесса сообщил о мощных взрывах в городе. Сейчас там ревёт сирена воздушной тревоги. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью удара российской армии стал порт, в который только вчера подвезли оружие. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

Столб дыма после прилёта ракеты в Одессе. Фото © Telegram / Одесса Info

Столб дыма после прилёта ракеты в Одессе. Фото © Telegram / Одесса Info

«В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв, на улице Потёмкинская распахнулись окна и на столе подпрыгнули обеденные кастрюли», — написал подпольщик.

Со слов координатора сопротивления, российские ВС атаковали порт в районе Пересыпь, где находится склад, в который днём ранее привезли партию снарядов и ракет. Сейчас всё это мощно и многократно детонирует. Местные жители рассказали Лебедеву о том, что в течение последних трёх часов из Одессы в сторону Румынии отошло около десятка кораблей.

«Один танкер, остальные сухогрузы и балкеры. Некоторые ночевали между Бурлачьей Балкой и Ильичевском (Черноморск). Район села Сухой Лиман. Некоторые в Одессе. Вчера вечером некоторых из них ещё не было ни на рейде, ни в порту. Видимо, ночью пришли, скинули груз и тут же сваливают», — поделились подробностями одесситы.

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Ранее российская армия нанесла удары по боевую технику и место дислокации ВСУ в Первомайском районе Николаевской области. По словам подпольщиков, несколько взрывов были слышны ночью. Один из ударов был по ферме, где украинские ВС ставили технику.

Владимир Озеров
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