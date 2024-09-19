ВСУ подставили под огонь ангар с боевой техникой под видом фермы и казарму под Николаевом Подполье: В Николаевской области ВС РФ ударили по месту расположения ВСУ 19 сентября, 07:51 ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска уничтожили боевую технику и место дислокации ВСУ в Первомайском районе Николаевской области. Об этом сообщил в телеграм-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Ночью пару раз прилетело в Первомайском районе. Один из них по ферме, где бандеровцы технику ставили. Второй по располаге», — написал он.

По словам Лебедева, взрывы также зафиксированы вблизи с Вознесенском, сейчас уточняется, куда именно там был прилёт.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила пункт временной дислокации штурмовиков Вооружённых сил Украины под Северском Донецкой Народной Республики с помощью планирующей авиабомбы.

Авторы Татьяна Миссуми