Сводка СВО: ВС РФ размололи западную ЧВК под Курском, зачищен Украинск, погиб второй пилот F-16, ситуация 19 сентября Армия России разбила несколько сотен украинских боевиков в Курской области, в том числе наёмников, в ДНР наши бойцы стремительно продвигаются к Покровску, ВСУ бегут в Купянск — на Life.ru. 18 сентября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 19 августа

БМП противника уничтожена FPV-дроном в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Ещё 400 человек, а также 23 единицы техники потеряли ВСУ в Курской области. Среди уничтоженных машин немецкий танк Leopard и шведские БМП CV-90. И никакое официальное разрешение на использование западной техники на территории России Киеву не понадобилось. В Сети появились кадры, как противник неудачно задействовал в наступлении на Глушковский район БМП Marder, произведённые в Германии.

Войска Зеленского деморализованы и уже не оказывают былого сопротивления. В ходе освобождения села Борки ВСУ даже не стреляли, пишет военный корреспондент Александр Коц. Среди уничтоженных в Курской области есть и американские наёмники.

— ССО зашли, в том числе частная военная компания Forward — это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные, — рассказал командир спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид.

Для переброски новых подразделений ВСУ начали использовать понтоны. Их тоже уничтожают, заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. В очередной раз западная пресса заметила, что «Курская авантюра», которая якобы была неожиданностью для НАТО, печально заканчивается для Киева.

— Некоторые союзники Украины по-прежнему не уверены в соответствии этой операции стратегическим целям. Российским войскам удаётся продвигаться вперёд, а ракетные удары уничтожили значительную часть энергетической инфраструктуры Украины, что вызывает опасения относительно того, как страна переживёт зиму, — пишет Bloomberg.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 19 сентября

Армия России освободила Украинск. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Донецкой Народной Республике (ДНР) удалось полностью выбить украинские войска из Украинска. Военкор Евгений Лисицын предполагает, что теперь ожидаются атаки на соседний Горняк и Цукурино. Также идёт продвижение к селу Ступочки. Сразу за ним уже Константиновка, а чуть севернее Часов Яр. Последний, судя по движению ВС РФ, будет окружён. По сведениям «Рыбаря», заканчивается освобождение Гродовки. А это прямой путь к Мирнограду и Покровску.

Харьковская область, 19 сентября

Пока в Харьковской области на Волчанском и Липцовском направлениях идут встречные бои и ни одна сторона не может продвинуться южнее, у Купянска Российская армия вытесняет противника к реке Осколу. Штурмовые отряды уже на окраинах Кругляковки и Глушковки. Фактически украинская группировка на правом берегу разрезана, и единственным путём эвакуации теперь является дорога на Купянск.

Гибель пилота F-16

Погиб ещё один украинский лётчик, обучавшийся на F-16. Фото © ТАСС / Zuma

Стало известно, что ещё один украинский лётчик, обучавшийся на F-16, погиб. Руслан Курбанмухамедов разбился во Франции. Погиб он ещё в августе, сообщает Евгений Поддубный. Известно, что лётчик совершил большое количество боевых вылетов. Таким образом, он стал вторым погибшим украинским пилотом F-16.

К самим самолётам, а точнее их значению в текущем конфликте, есть вопросы. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер предположил, что Украина не будет применять истребители F-16 в «рискованных операциях». Военный заявляет, что виной этому слабая квалификация пилотов. Странно, что опытный генерал не хочет признать, что для Российской армии американские «птички» являются желанной целью и F-16 в целом очень уязвимы для российских систем ПВО.

Авторы Даниил Черных