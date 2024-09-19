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Сводка СВО: ВС РФ размололи западную ЧВК под Курском, зачищен Украинск, погиб второй пилот F-16, ситуация 19 сентября

Армия России разбила несколько сотен украинских боевиков в Курской области, в том числе наёмников, в ДНР наши бойцы стремительно продвигаются к Покровску, ВСУ бегут в Купянск — на Life.ru.

18 сентября, 21:07
Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 19 августа

БМП противника уничтожена FPV-дроном в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Ещё 400 человек, а также 23 единицы техники потеряли ВСУ в Курской области. Среди уничтоженных машин немецкий танк Leopard и шведские БМП CV-90. И никакое официальное разрешение на использование западной техники на территории России Киеву не понадобилось. В Сети появились кадры, как противник неудачно задействовал в наступлении на Глушковский район БМП Marder, произведённые в Германии.

Войска Зеленского деморализованы и уже не оказывают былого сопротивления. В ходе освобождения села Борки ВСУ даже не стреляли, пишет военный корреспондент Александр Коц. Среди уничтоженных в Курской области есть и американские наёмники.

ССО зашли, в том числе частная военная компания Forwardэто не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные, рассказал командир спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид.

Для переброски новых подразделений ВСУ начали использовать понтоны. Их тоже уничтожают, заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. В очередной раз западная пресса заметила, что «Курская авантюра», которая якобы была неожиданностью для НАТО, печально заканчивается для Киева.

Некоторые союзники Украины по-прежнему не уверены в соответствии этой операции стратегическим целям. Российским войскам удаётся продвигаться вперёд, а ракетные удары уничтожили значительную часть энергетической инфраструктуры Украины, что вызывает опасения относительно того, как страна переживёт зиму, пишет Bloomberg.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 19 сентября

Армия России освободила Украинск. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России освободила Украинск. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Донецкой Народной Республике (ДНР) удалось полностью выбить украинские войска из Украинска. Военкор Евгений Лисицын предполагает, что теперь ожидаются атаки на соседний Горняк и Цукурино. Также идёт продвижение к селу Ступочки. Сразу за ним уже Константиновка, а чуть севернее Часов Яр. Последний, судя по движению ВС РФ, будет окружён. По сведениям «Рыбаря», заканчивается освобождение Гродовки. А это прямой путь к Мирнограду и Покровску.

Харьковская область, 19 сентября

Пока в Харьковской области на Волчанском и Липцовском направлениях идут встречные бои и ни одна сторона не может продвинуться южнее, у Купянска Российская армия вытесняет противника к реке Осколу. Штурмовые отряды уже на окраинах Кругляковки и Глушковки. Фактически украинская группировка на правом берегу разрезана, и единственным путём эвакуации теперь является дорога на Купянск.

Гибель пилота F-16

Погиб ещё один украинский лётчик, обучавшийся на F-16. Фото © ТАСС / Zuma

Погиб ещё один украинский лётчик, обучавшийся на F-16. Фото © ТАСС / Zuma

Стало известно, что ещё один украинский лётчик, обучавшийся на F-16, погиб. Руслан Курбанмухамедов разбился во Франции. Погиб он ещё в августе, сообщает Евгений Поддубный. Известно, что лётчик совершил большое количество боевых вылетов. Таким образом, он стал вторым погибшим украинским пилотом F-16.

К самим самолётам, а точнее их значению в текущем конфликте, есть вопросы. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер предположил, что Украина не будет применять истребители F-16 в «рискованных операциях». Военный заявляет, что виной этому слабая квалификация пилотов. Странно, что опытный генерал не хочет признать, что для Российской армии американские «птички» являются желанной целью и F-16 в целом очень уязвимы для российских систем ПВО.

Сеть восхитил русский боец, хладнокровно откинувший украинскую гранату
Сеть восхитил русский боец, хладнокровно откинувший украинскую гранату
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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