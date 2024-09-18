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18 сентября, 08:59
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Сеть восхитил русский боец, хладнокровно откинувший украинскую гранату

В соцсетях появилось видео с раненым бойцом ВС РФ, который отбросил снаряд БПЛА

В соцсетях гуляет видеоролик, на котором российский солдат, чьё лицо выражает вселенскую невозмутимость, в лежачем положении откинул от себя гранату, которую на него сбросил сверху украинский беспилотник. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

Российский солдат спокойно отбросил от себя гранату. Видео © VK / Военная хроника

Видео начинается с момента, где военнослужащий лежит на земле. Его взор устремлён в небо — там над ним завис украинский беспилотник. На бойце всего один сапог, поскольку вторая нога повреждена и перевязана бинтом. Внезапно дрон скинул гранату прямо на военнослужащего, который, однако, ожидал такого поворота.

Солдат попытался откинуть гранату на лету, но промахнулся. В итоге она закатилась, но он оперативно поднял её с земли и швырнул подальше от себя. Через пару секунд раздался взрыв, а оставшийся в живых военнослужащий победно закинул ногу на ногу и эпично взглянул в объектив камеры БПЛА. Судьба солдата и его личность, увы, неизвестны. Кадры набрали десятки миллионов просмотров, в Сети восхищаются выдержкой русского бойца.

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Ранее Life.ru рассказывал, как младший сержант Константин Морозов вместе со своим подразделением вывел из окружения украинских ВС командира батальона и ещё 15 боевых товарищей, трое из которых получили тяжёлые ранения.

Обложка ©

VK / Военная хроника

Владимир Озеров
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