Стреляли с трёх сторон: Сержант вывел из окружения 15 бойцов и комбата и получил орден Мужества

Российские солдаты неоднократно проявляли мужество и героизм в ходе СВО. К примеру, младший сержант Константин Морозов, несмотря на юный возраст, отличился уже несколько раз. Он гордо носит на груди медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, «За боевые отличия», а также орден Мужества.

22-летний герой рассказал эфире радио «Комсомольская правда» о подвиге, за который получил орден. Как оказалось, в ходе боёв на Херсонском направлении его подразделение вывело из окружения ВСУ комбата и ещё 15 боевых товарищей, трое из которых были тяжело ранены.

«Моему подразделению была поставлена задача ребят оттуда вытащить. Шли семь километров пешком, по 2-3 человека, чтобы не заметили дроны. Очень помогли местные — предупредили, где блокпосты ВСУ, наблюдательные пункты. Как добрались до места, завязался бой. Буквально из соседнего дома — два автоматчика, спереди — пулемет», — отметил участник СВО.

Как пишет Kp.ru, подразделение младшего сержанта Морозова заняло круговую оборону, пока медик оказывал помощь раненным. С боями к ним пробились БМД, которые эвакуировали пострадавших. При этом солдаты уступили места своим товарищам и двинулись пешком, потому что все бы не влезли на «броню».

Герой подчеркнул, что в этот момент ВСУ обстреливали их уже с трёх сторон. Товарищ Морозова получил ранение, поэтому пришлось тащить его, «маленького, но тучного», на себе. В итоге бойцам удалось вытащить из окружения и комбата, и ещё 15 однополчан.