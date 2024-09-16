Стреляли с трёх сторон: Сержант вывел из окружения 15 бойцов и комбата и получил орден Мужества
Участник СВО Морозов рассказал, как вывел боевых товарищей из окружения ВСУ
Константин Морозов. Обложка © Kp.ru / Оксана Зуйко
Российские солдаты неоднократно проявляли мужество и героизм в ходе СВО. К примеру, младший сержант Константин Морозов, несмотря на юный возраст, отличился уже несколько раз. Он гордо носит на груди медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, «За боевые отличия», а также орден Мужества.
22-летний герой рассказал эфире радио «Комсомольская правда» о подвиге, за который получил орден. Как оказалось, в ходе боёв на Херсонском направлении его подразделение вывело из окружения ВСУ комбата и ещё 15 боевых товарищей, трое из которых были тяжело ранены.
«Моему подразделению была поставлена задача ребят оттуда вытащить. Шли семь километров пешком, по 2-3 человека, чтобы не заметили дроны. Очень помогли местные — предупредили, где блокпосты ВСУ, наблюдательные пункты. Как добрались до места, завязался бой. Буквально из соседнего дома — два автоматчика, спереди — пулемет», — отметил участник СВО.
Как пишет Kp.ru, подразделение младшего сержанта Морозова заняло круговую оборону, пока медик оказывал помощь раненным. С боями к ним пробились БМД, которые эвакуировали пострадавших. При этом солдаты уступили места своим товарищам и двинулись пешком, потому что все бы не влезли на «броню».
Герой подчеркнул, что в этот момент ВСУ обстреливали их уже с трёх сторон. Товарищ Морозова получил ранение, поэтому пришлось тащить его, «маленького, но тучного», на себе. В итоге бойцам удалось вытащить из окружения и комбата, и ещё 15 однополчан.
Ранее Life.ru рассказал о подвиге бойца из Пермского края. Участник СВО 14 дней оборонял опорные пункты, отбитые у ВСУ. Гвардии сержант Григорий Хорьков даже после ранения отказался покинуть поле боя.