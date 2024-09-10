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10 сентября, 08:51

Раненый боец СВО из Пермского края 14 дней защищал захваченные опорные пункты ВСУ

URA.ru: Раненый пермяк 14 дней защищал захваченные опорные пункты ВСУ

Стало известно об очередном подвиге, совершённом российским военным в ходе СВО. Гвардии сержант Григорий Хорьков из Чусовского округа Пермского края 14 дней оборонял опорные пункты, отбитые у ВСУ, отказавшись покинуть поле боя даже после ранения. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на ветеранскую организацию «Сила в братстве – 59».

«Григорий Хорьков в составе штурмовой группы захватил два опорных пункта, закрепился и успешно отбивал контратаки боевиков ВСУ. На протяжении 14 дней, получив ранение и отказавшись от эвакуации, он вместе со штурмовыми группами продолжал выполнять боевые задачи», — уточнили в сообществе ветеранов.

Уточняется, что бои проходили на территории села Желанного в ДНР. В ходе захвата и обороны опорных пунктов сам герой СВО уничтожил трёх бойцов противника, а также четыре беспилотника ВСУ.

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Ранее девушка-разведчик раскрыла интересные подробности службы в зоне СВО. В частности, она рассказала, как получила медаль в ходе выполнения боевой задачи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Борис Эльфанд
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