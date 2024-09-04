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4 сентября, 16:08

Эксперты фиксируют дефицит одного вида вооружений у ВСУ

Военный эксперт Матвийчук предупредил о дефиците современной артиллерии у ВСУ

У Украины есть проблемы с автоматизацией имеющейся техники, а также наблюдается дефицит современной артиллерии, уверен военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, советские машины не помогут ВСУ в боевых условиях, с оружием НАТО тоже есть проблемы.

К примеру, предоставленные Болгарией «Гвоздики» — это советские артиллерийские установки, которые требуют хорошего ухода. Но в современных боевых условиях данная техника не поможет ВСУ, потому что она не подлежит автоматизации.

«На неё нужно ставить новые системы командных машин, которые есть только в России. Варианты НАТО не подходят», — подчеркнул эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Кроме того, по его словам, артиллерия, которая изначально была на вооружении Украины, уже вышла из строя, а НАТО передаёт ей технику разных калибров, то есть без системного подхода. Бывший военный уверен, что ВСУ придётся с нуля создавать себе артиллерию.

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Примечательно, что Украина может лишиться даже устаревшей советской техники. Ранее в Болгарии допустили блокировку поставок оружия для ВСУ.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Борис Эльфанд
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