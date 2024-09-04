«Неадекватное поведение»: Политолог объяснил, зачем Украина направляет войска к Чернобыльской АЭС

Желание властей Украины направить войска в район Чернобыльской АЭС не поддаётся рациональному объяснению. Владимира Зеленского давно интересует исключительно пиар. Об этом заявил политолог, бывший член Комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин, комментируя решение Незалежной исключить участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС и разместить там бойцов ВСУ.

«Рационального объяснения здесь нет никакого. Поведение Зеленского и его окружения давно неадекватное. Их интересует только пиар», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.

Политолог также не сомневается, что украинскому военному командованию не жалко людей. Он напомнил, какими жестокими методами проходит принудительная мобилизация на Украине. По словам политолога, ВСУ готовы оставлять территории и бежать, однако стараются максимально загадить участки, которые перейдут под контроль российских войск.