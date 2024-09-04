Киев вывел 50 метров границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС

Власти Киева исключат участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в телеграм-канале МВД страны.

В ведомстве утверждают, что этот шаг позволит Госпогранслужбе Украины «обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение её режима».

Речь идёт о 50-метровой полосе вдоль границы с Белоруссией в пределах зон отчуждения и обязательного отселения. Участок находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.