Киев вывел 50 метров границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС
Украина исключит участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС
Власти Киева исключат участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в телеграм-канале МВД страны.
В ведомстве утверждают, что этот шаг позволит Госпогранслужбе Украины «обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение её режима».
Речь идёт о 50-метровой полосе вдоль границы с Белоруссией в пределах зон отчуждения и обязательного отселения. Участок находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Ранее Life.ru рассказывал, что учёные выявили сравнимый с ЧАЭС уровень загрязнения ядерного объекта в американском Лос-Аламосе. В месте, куда национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы до 1963 года, содержатся большие дозы плутона.