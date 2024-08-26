Как в Черноболе: Исследование вскрыло тревожный факт об американском Лос-Аламосе

Степень загрязнения плутонием в районе ядерного объекта в американской национальной лаборатории в Лос-Аламосе сопоставим с фиксируемым в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом пишет издание Guardian, ссылаясь на исследование специалиста из университета Южной Аризоны Майкла Кеттерера.

«Содержание плутония в <...> каньоне [куда Лос-Аламосская национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы до 1963 года] и вокруг него <...> сравнимо с тем, что обнаружено <...> на месте Чернобыльской ядерной катастрофы», — говорится в материале.

Автор утверждает, что власти Штатов провели огромный объём восстановительных работ в этом каньоне, вложив в него минимум два миллиарда долларов и добившись таким образом соответствия с федеральными стандартами к 80-м годам прошлого века. После этого земля отошла округу Лос-Аламос и сейчас пользуется большой популярностью у мотолюбителей и бегунов.

Исследование говорит, что те, кто гуляют по местным лесам и дышат горным воздухом, не подвергают свою жизнь опасности. Однако Кеттерер считает, что плутоний в избытке может быть в воде, которая впадает в реку Рио-Гранде, протекающую по границе США и Мексики, а оттуда попасть в пищу. Кроме того, есть риск того, что металл распространится на огромные расстояния вследствие лесных пожаров.