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26 августа, 19:43

Как в Черноболе: Исследование вскрыло тревожный факт об американском Лос-Аламосе

Guardian: Уровень загрязнения ядерного объекта в Лос-Аламосе сравним с ЧАЭС

Вид на Лос-Аламосскую национальную лабораторию в США. Обложка © lanl.gov

Вид на Лос-Аламосскую национальную лабораторию в США. Обложка © lanl.gov

Степень загрязнения плутонием в районе ядерного объекта в американской национальной лаборатории в Лос-Аламосе сопоставим с фиксируемым в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом пишет издание Guardian, ссылаясь на исследование специалиста из университета Южной Аризоны Майкла Кеттерера.

«Содержание плутония в <...> каньоне [куда Лос-Аламосская национальная лаборатория сбрасывала радиоактивные отходы до 1963 года] и вокруг него <...> сравнимо с тем, что обнаружено <...> на месте Чернобыльской ядерной катастрофы», — говорится в материале.

Автор утверждает, что власти Штатов провели огромный объём восстановительных работ в этом каньоне, вложив в него минимум два миллиарда долларов и добившись таким образом соответствия с федеральными стандартами к 80-м годам прошлого века. После этого земля отошла округу Лос-Аламос и сейчас пользуется большой популярностью у мотолюбителей и бегунов.

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Исследование говорит, что те, кто гуляют по местным лесам и дышат горным воздухом, не подвергают свою жизнь опасности. Однако Кеттерер считает, что плутоний в избытке может быть в воде, которая впадает в реку Рио-Гранде, протекающую по границе США и Мексики, а оттуда попасть в пищу. Кроме того, есть риск того, что металл распространится на огромные расстояния вследствие лесных пожаров.

К слову, Чернобыльская зона отчуждения огорожена от людей, однако дикие животные там водятся и отлично себя чувствуют. Ранее биолог-эволюционнист и экототоксиколок Кора Лав из Принстонского университета заявила, что у обитающих в том районе волков обнаружился ген, отвечающий за высокую устойчивость к онкологическим заболеваниям, что может помочь человеческой медицине продвинуться в борьбе со страшной болезнью.

Юрий Лысенко
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