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2 сентября, 17:05

На севере Киева появился смог из-за, предположительно, пожаров в лесах Чернобыля

Смог в Киеве. Обложка © Telegram / «Политика Страны»

Смог в Киеве. Обложка © Telegram / «Политика Страны»

На севере Киева появился смог. Как пишет «Страна.ua», он может быть вызван пожарами на торфяниках в области или возгораниями в лесах Чернобыльской зоны отчуждения.

Власти пока не комментировали это. Пострадал ли кто от едкого дыма, неизвестно.

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Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Что именно повреждено, не указывалось. Известно, что в столице Незалежной работала воздушная тревога.

Матвей Константинов
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