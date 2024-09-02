На севере Киева появился смог из-за, предположительно, пожаров в лесах Чернобыля
Смог в Киеве. Обложка © Telegram / «Политика Страны»
На севере Киева появился смог. Как пишет «Страна.ua», он может быть вызван пожарами на торфяниках в области или возгораниями в лесах Чернобыльской зоны отчуждения.
Власти пока не комментировали это. Пострадал ли кто от едкого дыма, неизвестно.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Что именно повреждено, не указывалось. Известно, что в столице Незалежной работала воздушная тревога.