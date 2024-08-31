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31 августа, 01:23

В Киеве раздались взрывы

«Общественное»: Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byvalet

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byvalet

Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

В Киевской области сейчас звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская и Черкасская области.

В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы

Также сообщалось о взрывах в Броварах и Кременчуге. Их причины неизвестны, официальных комментариев от властей по данному факту не поступало.

Оксана Попова
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