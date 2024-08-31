В Киеве раздались взрывы
«Общественное»: Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / byvalet
Взрывы прогремели в Киеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
В Киевской области сейчас звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская и Черкасская области.
Также сообщалось о взрывах в Броварах и Кременчуге. Их причины неизвестны, официальных комментариев от властей по данному факту не поступало.