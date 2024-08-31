В двух областях Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух регионах страны. По данным телеканала ТСН, они раздались в Броварах Киевской области и в Кременчуге Полтавской области.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в указанных областях звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская и Черкасская области.