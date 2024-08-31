В двух областях Украины прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Броварах и Кременчуге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух регионах страны. По данным телеканала ТСН, они раздались в Броварах Киевской области и в Кременчуге Полтавской области.
Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в указанных областях звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская и Черкасская области.
Ранее в подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы. Что именно повреждено и есть ли пострадавшие, не указывается.
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