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Регион
30 августа, 23:28

В двух областях Украины прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Броварах и Кременчуге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух регионах страны. По данным телеканала ТСН, они раздались в Броварах Киевской области и в Кременчуге Полтавской области.

Согласно данным официального ресурса по оповещению украинского населения, в указанных областях звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская и Черкасская области.

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Ранее в подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы. Что именно повреждено и есть ли пострадавшие, не указывается.

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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Оксана Попова
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