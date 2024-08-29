«Более 15 взрывов»: В пригороде Киева снова громко, несмотря на отсутствие воздушной тревоги

Жители Киева услышали серию взрывов, об этом они рассказали СМИ. Многочисленные хлопки раздаются со стороны пригорода украинской столицы.

«Более 15 взрывов, звук идёт со стороны пригородных районов», — сказал собеседник ТАСС.

Точно установить место взрывов не возможно, однако известно, что в той стороне находится полигон. Также в городе не звучала воздушная тревога.