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29 августа, 07:37

В Черкассах после серии взрывов загорелось предприятие

В украинском городе Черкассы после серии взрывов загорелось предприятие. Данную информацию приводит глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.

«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар», — сообщил он в своём телеграм-канале.

На данный момент на месте происшествия находятся оперативные службы. Точные причины взрыва не называются.

Часть Харькова осталась без света после взрывов
Часть Харькова осталась без света после взрывов

Ранее Life.ru сообщал, что в ряде других регионов Украины ранним утром прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В частности, взрывы были слышны в Киевской и Одесской областях.

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Shutterstock / FOTODOM / maxim ibragimov

Мария Любицкая
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