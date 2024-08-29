В Черкассах после серии взрывов загорелось предприятие

«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар» , — сообщил он в своём телеграм-канале.

На данный момент на месте происшествия находятся оперативные службы. Точные причины взрыва не называются.

Ранее Life.ru сообщал, что в ряде других регионов Украины ранним утром прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В частности, взрывы были слышны в Киевской и Одесской областях.