В Черкассах после серии взрывов загорелось предприятие
В украинском городе Черкассы после серии взрывов загорелось предприятие. Данную информацию приводит глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.
«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар», — сообщил он в своём телеграм-канале.
На данный момент на месте происшествия находятся оперативные службы. Точные причины взрыва не называются.
Ранее Life.ru сообщал, что в ряде других регионов Украины ранним утром прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В частности, взрывы были слышны в Киевской и Одесской областях.
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