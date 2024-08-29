В ряде регионов Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киевской области рано утром 29 августа снова прогремели взрывы. Об этом пишут местные СМИ.

Других подробностей инцидента пока не приводится. За несколько минут до этого в Киеве повторно объявили воздушную тревогу. В Киевской области сирены работают уже около восьми часов.

Также поступали сообщения о мощных взрывах в ряде других регионов Украины. Так, взрывы прогремели в Черкасской, Сумской и Одесской областях. Во многих регионах Незалежной сейчас звучит воздушная тревога.