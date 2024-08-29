Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 05:55

В ряде регионов Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киевской области прогремели новые взрывы

В Киевской области рано утром 29 августа снова прогремели взрывы. Об этом пишут местные СМИ.

Других подробностей инцидента пока не приводится. За несколько минут до этого в Киеве повторно объявили воздушную тревогу. В Киевской области сирены работают уже около восьми часов.

В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы

Также поступали сообщения о мощных взрывах в ряде других регионов Украины. Так, взрывы прогремели в Черкасской, Сумской и Одесской областях. Во многих регионах Незалежной сейчас звучит воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Харькова возникли перебои со светом. Перед этим в городе слышали взрывы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров