В Киеве прогремели взрывы

Несколько взрывов раздались на территории украинской столицы ранним утром 29 августа, сказано в сообщении местных СМИ. Прилёты были слышны в Голосеевском и Днепровском районах. По данным Киевской городской военной администрации, работают системы противовоздушной обороны.

«Киев — снова взрывы на окраинах города», — написали в украинском издании «Зеркало недели».