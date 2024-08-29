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29 августа, 03:41

В Киеве прогремели взрывы

Несколько взрывов раздались на территории украинской столицы ранним утром 29 августа, сказано в сообщении местных СМИ. Прилёты были слышны в Голосеевском и Днепровском районах. По данным Киевской городской военной администрации, работают системы противовоздушной обороны.

«Киев — снова взрывы на окраинах города», — написали в украинском издании «Зеркало недели».

«Удары возмездия» вызвали взрывы в Киеве, Ровно и Сумах
«Удары возмездия» вызвали взрывы в Киеве, Ровно и Сумах

Ранее Life.ru сообщал, что один из недавних авиаударов ВКС РФ по военным объектам ВСУ в Кривом Роге вынудил спикера украинского телеканала заговорить на русском языке. Момент взрыва попал в прямой эфир.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Илья Пушкарев
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