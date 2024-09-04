Дойдёт за сутки: Синоптик назвал страну, которую может погубить лесной пожар в районе Чернобыля

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) угрожает Польше. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, из-за тления торфяников в Броварском районе Киевской области сейчас можно наблюдать ухудшение качества воздуха и смог.

«В случае выброса из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до трёх километров траектория частиц будет смещаться по северным областям бывшей УССР с выносом на Польшу через 24 часа», — написал синоптик в телеграм-канале.