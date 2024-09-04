Дойдёт за сутки: Синоптик назвал страну, которую может погубить лесной пожар в районе Чернобыля
Синоптик Тишковец: Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС угрожает Польше
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) угрожает Польше. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, из-за тления торфяников в Броварском районе Киевской области сейчас можно наблюдать ухудшение качества воздуха и смог.
«В случае выброса из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы от земли до трёх километров траектория частиц будет смещаться по северным областям бывшей УССР с выносом на Польшу через 24 часа», — написал синоптик в телеграм-канале.
К слову, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявили, что возгорание локализовано на площади более 420 га. По данным ведомства, спасатели продолжают работать над ликвидацией пожара, а радиационный фон в норме. Говоря о масштабах горения торфа в Броварском районе Киевской области, в ГСЧС сообщили о площади в 15 га.
Напомним, вечером 2 сентября появились сообщения о смоге в северной части Киева. Местные СМИ предположили, что дым вызван либо горением торфяников в регионе, либо лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Позже власти Киевской области подтвердили факт лесных пожаров в Чернобыльской зоне осуждения.
ТАСС / ZUMA