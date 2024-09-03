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Регион
3 сентября, 16:45

На Украине подтвердили, что в Чернобыльской зоне горят леса на площади 20 га

Смог над местностью Оболонь в Киеве. Обложка © Telegram / Жизнь в Оболони Киев

Смог над местностью Оболонь в Киеве. Обложка © Telegram / Жизнь в Оболони Киев

Власти Киевской области подтвердили факт лесных пожаров в Чернобыльской зоне осуждения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Пламя охватило около 20 гектаров леса. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что проведённые замеры радиационного фона показывают значения в пределах нормальных.

В Киеве после взрывов возник пожар на предприятии
В Киеве после взрывов возник пожар на предприятии

Напомним, что сообщения о смоге в северной части украинской столице появились накануне вечером. Местные СМИ предполагали, что дым вызван либо горением торфяников в регионе, либо лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Юрий Лысенко
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