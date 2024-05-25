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25 мая, 11:01

В Болгарии допустили блокировку поставок оружия на Украину после выборов в Европарламент

Политик Ангелов: Новый состав ЕП может блокировать поставки вооружения в Киев

Новый состав Европарламента (ЕП) может заблокировать поставки вооружения на Украину и снять санкции с России. Такое мнение выразил кандидат в евродепутаты от Болгарии Тодор Ангелов.

"Этот момент будет не такой, как сегодня, в будущем парламенте. Поставки оружия на Украину могут быть блокированы. Потому что, если смотреть только на Европу и сугубо экономически, есть конфликт между Россией и Украиной. Мы все знаем, что это за конфликт. Но это не прямой конфликт внутри Европы", — приводит РИА "Новости" слова Ангелова.

Политик дополнил, что Россия может стать для Европы хорошим партнёром и другом. По его словам, жизнь европейцев только ухудшается без взаимодействия с Москвой. Ангелов пояснил, что странам нужно интересоваться тем, что происходит внутри Европы, а не заниматься оружием или санкциями. Специалист выразил надежду, что всё изменится после смены состава парламента.

Выборы в ЕП пройдут с 6 по 9 июня. Граждане стран – участников Евросоюза (ЕС) должны выбрать 720 депутатов.

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А ранее Life.ru писал, что учёные из Европы обратились к ЕП с требованием начать переговоры по Украине. По словам профессоров, Брюссель не делает никаких шагов к урегулированию конфликта, а только накачивает ВСУ оружием.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Дарья Нарыкова
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