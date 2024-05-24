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Регион
24 мая, 01:41

Западные учёные опубликовали письмо с отчаянным призывом по Украине

Европейские учёные обратились к ЕП с требованием начать переговоры по Украине

Европейские учёные и политики адресовали новому созыву Европарламента (ЕП) коллективное письмо с требованием как можно скорее инициировать переговоры по Украине с участием обеих конфликтующих сторон. Документ опубликован итальянской газетой Corriere Della Sera.

"Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине", — гласит выдержка из письма.

По мнению авторов документа, среди которых ведущие профессора университетов Италии, Франции, Германии и Финляндии, Брюссель не делает шагов к урегулированию конфликта. Вместо этого страны союза лишь подливают масло в огонь, накачивая ВСУ оружием.

Медведчук заявил, что вести переговоры от имени Украины с 21 мая больше некому
Медведчук заявил, что вести переговоры от имени Украины с 21 мая больше некому

Недавно президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности Москвы к достижению целей СВО путём переговоров. Владимир Зеленский же допустил, что диалог может возобновиться после "саммита мира". Встреча состоится в Швейцарии уже 15–16 июня.

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Flickr / European Parliament

Илья Пушкарев
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