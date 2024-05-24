Западные учёные опубликовали письмо с отчаянным призывом по Украине

Европейские учёные и политики адресовали новому созыву Европарламента (ЕП) коллективное письмо с требованием как можно скорее инициировать переговоры по Украине с участием обеих конфликтующих сторон. Документ опубликован итальянской газетой Corriere Della Sera.

"Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине", — гласит выдержка из письма.