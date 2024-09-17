Общие потери ВСУ в Курской области превысили 14 тысяч военных

За прошедшие сутки российские войска ликвидировали до 400 бойцов ВСУ в приграничных районах Курской области. Также было разбито несколько танков и миномётов противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.

«За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении ведомства.

Также ВСУ лишились пяти артиллерийских орудий, пяти миномётов, инженерной машины разграждения и шести авто.

В Минобороны также рассказали, что за всё время своей вылазки в Курскую область ВСУ лишились более 14 200 военных, 119 танков, 743 боевых бронированных машин, 91 БТР, 45 БМП, 103 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО (7 HIMARS и 6 MLRS), 8 пусковых установок ЗРК, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники (8 инженерных машин разграждения и 1 установка разминирования УР-77) и 445 авто.