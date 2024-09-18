Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 04:58

Российские войска разгромили украинский спецназ и американскую ЧВК под Курском

Боец Аид: Российская армия уничтожила украинские и американские силы под Суджей

Российские военные достигли значительных успехов под Суджей Курской области, разбив отряд украинских спецназовцев и американскую частную военную компанию (ЧВК) Forward. В результате операции было уничтожено несколько сотен единиц техники и нанесён тяжёлый урон украинским подразделениям.

Командир спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид, сообщил РИА «Новости», что российские силы нанесли серьёзный удар по бригаде ВСУ, в том числе по 61-й, 80-й и 82-й бригадам. Несмотря на это, Киев продолжает наращивать военные силы, отправляя новые отряды, включая 92-ю штурмовую и 106-ю бригаду теробороны, а также дополнительные подразделения.

«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они завели 95-ю бригаду, мы и её уничтожили», — заявил Аид.

Кроме того, в район конфликта были введены силы специальных операций ВСУ и привлечены дополнительные иностранные ЧВК.

«ССО зашли, частная военная компания Forward (американская частная военная компания Forward Observation Group) зашла — это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные», — добавил командир.

Новые силы также понесли значительные потери в ходе боевых действий.

"Ланцет" разгромил артиллерийскую позицию ВСУ в зоне СВО
"Ланцет" разгромил артиллерийскую позицию ВСУ в зоне СВО

Ранее в Курской области российские войска освободили деревню Успеновку, расположенную к западу от Суджи, и продолжили наступление на два посёлка — Мартыновку и Михайловку, а также захватили трассу Дьяконово – Суджа. В районе села Борки обстановка стабилизирована, и российские бойцы начали движение к Плехово с двух направлений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров