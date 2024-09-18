Российские военные достигли значительных успехов под Суджей Курской области, разбив отряд украинских спецназовцев и американскую частную военную компанию (ЧВК) Forward. В результате операции было уничтожено несколько сотен единиц техники и нанесён тяжёлый урон украинским подразделениям.

Командир спецназа «Ахмат», известный под позывным Аид, сообщил РИА «Новости», что российские силы нанесли серьёзный удар по бригаде ВСУ, в том числе по 61-й, 80-й и 82-й бригадам. Несмотря на это, Киев продолжает наращивать военные силы, отправляя новые отряды, включая 92-ю штурмовую и 106-ю бригаду теробороны, а также дополнительные подразделения.

«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они завели 95-ю бригаду, мы и её уничтожили», — заявил Аид.

Кроме того, в район конфликта были введены силы специальных операций ВСУ и привлечены дополнительные иностранные ЧВК.

«ССО зашли, частная военная компания Forward (американская частная военная компания Forward Observation Group) зашла — это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные», — добавил командир.

Новые силы также понесли значительные потери в ходе боевых действий.