Сводки СВО: ВСУ варятся в «огневом мешке» Угледара, армия РФ берёт под контроль сёла под Курском, ситуация 17 сентября После удачной охоты на HIMARS ВСУ боятся размещать западные РСЗО рядом с Курской областью, разбиты важные для хунты мосты на Покровском направлении — подробнее на Life.ru. 16 сентября, 21:07 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 17 сентября

В ближайшее время наша армия освободит ещё два посёлка под Курском — Мартыновку, Михайловку — и возьмёт под контроль трассу Дьяконово – Суджа, отмечают в пабликах. После выдавливания противника в районе села Борки ВС РФ стабилизировали обстановку и начали движение к населённому пункту Плехово с двух направлений. Наши штурмовики сейчас активно работают в Любимовке и Толстом Лугу.

БПЛА «Иноходец» уничтожает американскую РСЗО M270 MLRS на Курском направлении. Видео © Telegram / Colonelcassad

За последние сутки украинские боевики выбиты более чем из десяти посёлков приграничья. Операция по освобождению области продолжается. Бойцы группировки «Север» продвигаются на Кореневском участке фронта. Боевики дважды контратаковали силами до взвода личного состава на двух бронемашинах (ББМ). Атаки отражены, потери ВСУ составили до десяти человек живой силы, сожжена одна из машин. Севернее Суджи «Бесстрашные» отразили атаку противника в районе Малой Локни.

ВСУ уже трое суток пытаются прорваться на участке госграницы в Глушковском районе Курской области, но каждый раз терпят поражение. За сутки «Северяне» отразили четыре атаки на освобождённые посёлки Весёлое и Медвежье. Противник задействовал до 70 человек личного состава, танки и ББМ. В ходе боёв уничтожены до 30 нацистов, танк и пять бронемашин.

Противник в курском приграничье испытывает проблемы и с ПВО. В Сети появились свежие кадры применения средневысотного БПЛА «Иноходец» («Орион») в ударном варианте, который уничтожил гусеничную машину ВСУ около населённого пункта Новый Путь на границе с Сумской областью, комментирует Рыбарь.

По его словам, ВСУ не рискуют перебрасывать комплексы средней и большой дальности ближе, особенно на фоне результативных атак уничтожения западной техники. Когда ВС РФ уничтожают HIMARS и другие «жирные» цели в приграничье.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 17 сентября

В Донецкой Народной Республике в результате полноценной войсковой операции по взятию Угледара в блокаду, группировка хунты практически полностью отрезана от снабжения. Последняя доступная украинским войскам трасса фактически перерезана. Передвижение украинских боевиков по грунтовым дорогам также крайне затруднительно, так как все они находятся под контролем наших войск. ВСУ уже варятся в «огневом мешке» Угледара. Расширяется наша зона контроля у Водяного.

Разрушен Горбатый мост в Покровске, который был очень важен для ВСУ. Видео © Telegram / ЧВК

Пленный украинский военный сообщил о значительных потерях ВСУ на этом участке фронта, которые достигают десятков человек. По словам Роберта Погорелова, под Угледаром так много раненых солдат, что эвакуационные группы не успевают справляться с огромным потоком.

На Покровском направлении, по сводкам военкоров, ВС России продолжают наносить удары по мостам и путепроводам, снижая вражеские логистические возможности. Разрушен Горбатый мост. Идёт продвижение наших подразделений по линии Украинск – Михайловка. Севернее и восточнее освобождённого населённого пункта Острое идут бои. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая передала слова мобилизованных на это направление о том, что за 45 дней базовой подготовки они «не научились почти ничему».

Продвижение ВС РФ в районе Часова Яра и Дзержинска на карте. Видео © Telegram / Colonelcassad

Севернее Часова Яра — боестолкновения у Григоровки. Российские войска перешли канал Северский Донец – Донбасс в направлении на Ступочки, сообщает военный эксперт Борис Рожин. Замечено продвижение ВС РФ у Дзержинска.

Запорожская область, 17 сентября

В Запорожской области активизировались бои на восточном берегу Каховского водохранилища. Военкор Котенок отмечает, что ВС РФ улучшили позиции в районе населённого пункта Каменское, есть движение к югу от села и в его черте. Там идёт артиллерийский прогрев. «Запорожское направление принимает ФАБ-500 М-62», пишут в пабликах. В районе Работино – Вербовое и на Ореховском направлении продолжаются позиционные бои.

Что нужно знать о «плане победы» Зеленского

Советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что «план победы», он же «мирный план», в качестве обязательного пункта включает разрешение дальнобойных ударов по РФ. «Очевидно, план победы подразумевает план, где Украина получит новые возможности, сможет бить по тем аэродромам, военным базам, хранилищам», — заявил чиновник в эфире украинского ТВ. Стоит напомнить, что статью Bild о том, что Украина согласна на частичное прекращение огня, в Киеве также назвали фейком. А Британия после «вброса» The Gardian пошла на попятную и заявила о том, что не даст ВСУ бить ракетами вглубь РФ без согласия США. То есть ставки растут и окончательное решение не принято.