Сводки СВО: ВС РФ под Курском возвращают территории и громят ВСУ, дороги смерти из техники боевиков, ситуация 16 сентября Остатки гарнизона ВСУ покидают Украинск и его окрестности в ДНР, в Курской области освобождено село Борки — дайджест в материале Life.ru 16 сентября 15 сентября, 21:11 Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Глава киевского режима Владимир Зеленский тем временем в контактах с США заявил о готовности к остановке боевых действий на отдельных участках линии соприкосновения. Фронт ВСУ в Донбассе просит экстренной «заморозки» — украинские военные покидают окрестности Украинска. Об этом рассказали журналисты немецкого издания Bild. По их сведениям, в «плане победы», который Зеленский хочет показать в США, содержатся такие положения. Но украинские чиновники яростно отрицают подобную информацию. Глава ГУР Кирилл Буданов, рассказывая о проблемах ВСУ, жалуется на большое количество российских авиабомб.

Курская область, 16 сентября

Видео перехода контроля над селом Борки в Курской области от ВСУ к Армии России. Видео © Telegram / Colonelcassad

ВС РФ под Курском отбили часть территории и разгромили украинских боевиков. Наши войска в Курской области полностью зачистили от противника село Борки. Продвижение нашей армии на западе оккупированного ВСУ района спровоцировало реакцию украинского командования. Когда Киев бросил свои резервы при поддержке авиации во фланговый удар по наступающей российской группировке. Бойцы отбили шесть атак противника.

Село Весёлое в Глушковском районе Курской области, которое находится в паре километров от границы, находится под нашим контролем, несмотря на бои на стрелковой дистанции. Попытки противника расширить зону боестолкновений в ответ на очередную потерю ВСУ контролируемых участков обернулись для него отступлением. Наши приобретения: расширены зоны контроля под Дарьином, Николо-Дарьином, Любимовкой и Новоивановкой. ВСУ без успеха, потеряв в живой силе, атаковали Новый Путь, Медвежье и Весёлое. Нарвались на огонь армейской авиации и удары артиллерии.

Больше всего ВСУ страдают от действий российских беспилотников. Наши операторы БПЛА буквально подсчитывают тела убитых оккупантов. Украинское командование пытается использовать средства радиоэлектронной борьбы для подавления наших БПЛА, но их усилия не дают результата. В Курской области формируются целые «дороги смерти» из уничтоженной техники боевиков.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 16 сентября

Работа операторов БПЛА в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

В Донецкой Народной Республике (ДНР) карман с подразделениями ВСУ, расположившимися от Красногоровки до Горняка на Покровском направлении, замыкается. В данный момент украинские военные могут покинуть этот район по коридору шириной всего пять километров. И он продолжает сужаться, скоро украинских военных может ожидать полное окружение.

На этом участке фронта наши бойцы зачищают фланги и готовятся к следующему рывку. О ситуации под Украинском военкор Котенок пишет: «Украинск, вернее остатки его гарнизона на шахте и на терриконе, практически в нашем оперативном окружении. Обходя его, мы выходим к Цукурино. Только перед Цукурино, как раз на направлении наших флангов, два опорника хунты. Это цель. Их нужно «разматывать». Будет зависеть от наших средств поражения — насколько быстро мы их пройдём».

Запорожская область, 16 сентября

Работа нашей авиации по передовым позициям противника в районе посёлка Работино. Видео © Telegram / Дневник Десантника

В Запорожской области без перерыва обрабатывает позиции хунты российская авиация, украинцам не дают сосредотачивать силы. Telegram-канал «Дневник Десантника» пишет: «В районе Работино отработали две парные группы нашей авиации по передовым позициям противника. Регулярно на направлении атакует авиация ВС РФ, также постоянно ВКС РФ отправляет ФАБы по прифронтовым тыловым районам противника». Недавно с помощью воздушной разведки была вскрыта крупная ротация врага, состоящая из 20 человек. По группе противника оперативно «прошлась» наша артиллерия.

Авторы Кирилл Золотарев