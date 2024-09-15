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Регион
15 сентября, 11:16

Армия России за сутки отразила 6 попыток ВСУ прорвать границу Курской области

За минувшие сутки армия России отразила шесть попыток прорыва границы Курской области, предпринятых подразделениями ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Весёлое и Медвежье», — доложили в ведомстве.

В ходе боевых действий украинские военные потеряли до 60 солдат убитыми и ранеными, а также 3 танка, бронетранспортёр и пять боевых бронированных машины.

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ВСУ продолжают терять людей и технику в курском приграничье на фоне контратаки ВС РФ в регионе. Только за минувшие сутки противник лишился более 300 человек личного состава, а также нескольких танков и БТР. Согласно актуальным данным Минобороны РФ, в общей сложности потери украинских войск в Курской области составили 13 400 военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / tong patong

Юрий Лысенко
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