Армия России за сутки отразила 6 попыток ВСУ прорвать границу Курской области
За минувшие сутки армия России отразила шесть попыток прорыва границы Курской области, предпринятых подразделениями ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Весёлое и Медвежье», — доложили в ведомстве.
В ходе боевых действий украинские военные потеряли до 60 солдат убитыми и ранеными, а также 3 танка, бронетранспортёр и пять боевых бронированных машины.
ВСУ продолжают терять людей и технику в курском приграничье на фоне контратаки ВС РФ в регионе. Только за минувшие сутки противник лишился более 300 человек личного состава, а также нескольких танков и БТР. Согласно актуальным данным Минобороны РФ, в общей сложности потери украинских войск в Курской области составили 13 400 военнослужащих.
Shutterstock / FOTODOM / tong patong