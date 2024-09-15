Армия России за сутки отразила 6 попыток ВСУ прорвать границу Курской области

За минувшие сутки армия России отразила шесть попыток прорыва границы Курской области, предпринятых подразделениями ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Весёлое и Медвежье», — доложили в ведомстве.

В ходе боевых действий украинские военные потеряли до 60 солдат убитыми и ранеными, а также 3 танка, бронетранспортёр и пять боевых бронированных машины.