Сводки СВО: Наши войска отрезают Сумы от границы, как будет раздроблена курская группировка ВСУ и что угоняют ВС РФ у НАТО, ситуация на 14 сентября Военный эксперт Александр Степанов — о боях с противником в зоне СВО с 7 по 14 сентября. Россия готова формировать бронетанковые бригады из трофеев НАТО, штурмовики РФ вошли в посёлок Острое Донецкой области. 13 сентября, 21:04 Боевая работа РСЗО БМ-21 «Град». Обложка © ТАСС / Александр Река

ВС РФ практически в ежедневном режиме начали уничтожать полигоны с инструкторами НАТО, которые тренируют ВСУ. Наши войска продолжают проламывать укрепрайоны и формировать условия для оперативного окружения подразделений противника.

Комбинированные удары нон-стоп по тылам боевиков с применением высокоточного оружия также дают результат. Сразу после спешного отбытия главы МИД Британии и госсекретаря США (жаль, что не во время) ОТРК «Искандер-М» уничтожили ряд военных целей в Киевской области. Массированным применением БПЛА «Герань» поражены объекты в Одессе, Ильичёвске, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Курская область, 14 сентября

Ключевым событием недели стало контрнаступление российских сил в Курской области. Оно набирает обороты. Фланговый удар позволил нашим бойцам продвинуться с запада к рубежу Любимовка – Толстый Луг – Дарьино, освободив более 10 населённых пунктов, в их числе Обуховка, Вишнево и Краснооктябрьское. Начался штурм Любимовки, взятие которой и примыкающего Зелёного Шляха позволит отрезать от снабжения всю группировку нацистов на северном фланге.

Продолжаются бои в Глушковском районе Курского региона, где противник предпринял ряд безуспешных попыток прорваться через границу, используя мобильные маневрирующие группы с бронетехникой, в том числе инженерные машины разграждения. Группы отброшены с большими потерями, броня сожжена преимущественно нашими расчётами FPV-дронов, действующими в составе элитных подразделений морской пехоты и БАРС. В Суджанском районе российские войска выбивают противника с занятых позиций.

Сапёр Южной группировки войск во время разминирования побережья рек в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Приоритетная задача наших войск — дробление группировки противника, блокирование её потенциала за счёт отсечения от Сумской области — основных сил поддержки и резерва, перекрытие логистики и материально-технического обеспечения с последующим оперативным окружением и ликвидацией.

Украинская сторона признала уничтожение личного состава в ходе построения возле Бездрика Сумской области ударом «Искандера». Резервы противника систематично ликвидируют, во многом не доходя до линии боевого соприкосновения (ЛБС). Что пока существенно не сказывается на снижении интенсивности боёв.

Противник уже понёс серьёзные потери в технике и живой силе в ходе зачистки под Курском. Продиктованный агонией киевского режима террор курян ожидаемого эффекта врагу не принёс. При этом Запад сократил поставки оружия: пыл кураторов из Вашингтона явно поубавился. Но следующим шагом Британии и США стали нарративы о разрешении Киеву бить по тылам России их высокоточным оружием дальнего радиуса действия.

Наш Верховный главнокомандующий, комментируя эти выпады, дал однозначно понять, что подобные шаги будут интерпретированы как прямое вступление НАТО, и США в частности, в конфликт с РФ, что придаст ему совершенно новую конфигурацию и режим ответных мер с нашей стороны во всём комплексе их многообразия.

Уверенности западникам не прибавляет и количество сожжённой в Курской области натовской техники, исчисляющейся сотнями единиц. Особенно чувствительным моментом стало массовое уничтожение девяти РСЗО M142 HIMARS и четырёх установок MLRS М270, что превысило ликвидацию таких систем за весь 2023 год.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 14 сентября

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

По данным военкора Семёна Пегова (Wargonzo), в Донецкой Народной Республике (ДНР) не снижается активность боевых действий в районе Угледара. ВС РФ улучшают свои позиции для дальнейшего освобождения города. Темпы нашего продвижения замедлились в Селидове из-за переброшенных украинских резервов. Фиксируются тактические успехи ВС РФ в Гродовке.

Продолжаются бои и в Горняке, штурмовики зачищают Украинск. Нацисты отступают из города, отмечают авторы телеграм-канала «Два майора». Большая часть уже находится под нашим контролем, локальное присутствие противника сохраняется лишь в западной части.

Также ВС России уничтожили несколько мостов в ближнем тылу противника, нарушив его логистику и каналы материально-технического сопровождения. В бой вступают отдельные прорвавшиеся резервы ВСУ, которые провели контратаку к северо-востоку от Новогродовки, высадив десант в районе Орловки. Штурмовики РФ вошли в северо-восточную часть посёлка Острое и существенно продвинулись севернее населённого пункта на Кураховском направлении у Красногоровки. Однако пока противник сдерживает натиск.

Харьковская область, 14 сентября

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Бои в Харьковской области в последнее время перешли в позиционные. ВСУ уменьшили количество попыток проводить контратаки. Продолжаются бои в Волчанске и в районе Глубокого. Напомним, в пророссийском подполье заявили, что нанесён удар ФАБами по полигону вблизи Харькова, рядом с которым были размещены иностранцы, обучающие украинских военных.

При этом в Брянской и Белгородской областях всю неделю уничтожались группы украинских ударных БПЛА самолётного типа. Повреждены отдельные гражданские объекты. Однако деятельность ДРГ в приграничье практически нейтрализована.

Угнать за 60 секунд

Всё чаще наши бойцы добывают в бою трофейные образцы западной техники. Условный конкурс «Угнать за 60 секунд» приносит свои плоды. По данным военкора Александра Коца, на Авдеевском направлении ставшие уже «профессиональными угонщиками» спецы из спецотряда «Вега» утащили очередную MRAP из-под носа противника.

MRAP. Фото © ТАСС / ABACA / Newspix

Убегая от FPV-дрона, MRAP не вписалась в поворот и завалилась на бок. Экипаж мужественно и довольно оперативно ретировался. Говорит это о том, что западную технику особо и не берегут. Любопытным фактом является то, что стоимость разработки указанных бронеавтомобилей для Пентагона составила порядка 50 млрд долларов, а один броневик оценивается примерно в 1 млн долларов.

Поэтому наши профи, помимо имиджевого ущерба, наносят вполне ощутимый финансовый урон противнику. До этого эвакуационная группа «Веги» отличилась дерзкими угонами MaxxPro и «козака».

На днях на том же Авдеевском направлении российские бойцы выдернули из болота брошенную нацистами американскую БМП «Брэдли» практически без серьёзных повреждений и с полным БК, отмечает телеграм-канал «Оперативные сводки». После доставки в ремзону «американец» поставлен на ход и включён в состав ВС РФ. Тут уже скорее речь о демилитаризации США. Опять же отметим, цена «Брэдли» составляет порядка 6 млн долларов США.

БМП «Брэдли». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Новая схема ленд-лиза от Пентагона, судя по всему, позволит нам в скором времени сформировать отдельные бронетанковые бригады, состоящие полностью из натовских образцов техники.

Авторы Александр Степанов